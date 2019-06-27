ماغي بوغصن وهند صبري تدينا العمل الارهابي في تونس

بعد إن ذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة اليوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.

خرجت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن والممثلة التونسية هند صبري لتدينا العمل الارهابي.

Advertisements

ماغي، المتواجدة في تونس حيث سيتم تكريمها اليوم عن مجمل أعمالها في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بدورته الـ 20 ، كتبت على حسابها على تويتر قائلة: “شو بشع الإرهاب.. تونس بلد الجمال والكرم وأهلها طيبين وما بيستاهلوا إلا كل الأمن والأمان والسلام.. الله يحميهن”

كذلك نشرت هند صبري العلم التونسي وكتبت: “‫اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر او سوء”.

ولم يعرف بعد من يقف وراء الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددًا قياسيًا من السائحين.