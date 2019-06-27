يوسف الخال يهنئ زوجته نيكول سابا… ما القصّة؟

أتخذ الفنان يوسف الخال من حساباته الرسمية على مواقع التواصل منبراً ليهنئ زوجته الفنانة نيكول سابا بعيد ميلادها.

وكتب “الخال” متوجهاً الى زوجته بكلمات مليئة بالغزل والحب وقال: “أضمُّها إلى جوفي/ نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ/ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ/ والوقتُ يعشقُ اللاعودة/ ندورُ خارجَ المَجرّة/ نسكُبُ الليلَ على النهار/ حتى يُثْمِلَنا الصحو / سأقولُها شعراً/ هي لي.. أسكُنُها/ وأعتلي فراغَها”.

نذكر ان يوسف الخال تزوج نيكول سابا في كانون الاول/ديسمبر 2011، ولهما أبنة تدعى نيكول ولدت في 2013.