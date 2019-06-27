وعد "تستولي" على أغنية لعبدالله عبدالعزيز.. وانتقادات تطال مظهرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يستطع الفنان الشاب عبدالله عبدالعزيز المحافظة على أغنية بقيت بحوزته قرابة الثلاث سنوات وهي حبيسة الأدراج، حيث كانت الأغنية مكتملة الأركان لحنًا وكلمةً بعد أن صاغها الشاعر خالد العوض، ولحنها الملحن المعروف ناصر الصالح.

واستطاعت الفنانة السعودية وعد من "خطف" الأغنية وبثها عبر "يوتيوب" أمس، وأيدها بذلك الشاعر العوض الذي طرح الأغنية في يوتيوب أيضًا بصوت النجمة السعودية، وأعلن عن ذلك عبر حسابه في تويتر؛ ما أثار استغراب عدد من المتابعين كون عبدالله عبدالعزيز سبق وأعلن بأن الأغنية جاهزة.

ولم تسلم وعد من النقد على مظهرها الذي ظهرت به من خلال الصور المرافقة للأغنية، وأكد بعض من محبيها أنها دائمًا ما تتميز بالملابس الطويلة وهي الفساتين، إلا أنها ظهرت بشكل مغاير عما يعرفه عنها جمهورها.