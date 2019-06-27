كيم كارداشيان: معاناتي مع الملابس الداخلية بحد ذاتها "مصدر إلهام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر كيم كارداشيان بحبها لمظهر بسيط بلون موحد، حيث أطلت بأشكال مختلفة من الفستان الأسود الكلاسيكي مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، كالفستان الفينتاج من فيرساتشي الذي ارتدته في حفل أمفار هذا العام، أو ذلك الفستان الشفاف من تيري موغلير المثير للجدل والذي لفت أنظار الصحافة العالمية.

وخرجت كيم مرة أخرى في مدينة نيويورك، مرتدية فستانًا أسود رائعًا بصورة ظلية منحوتة وبقصة الهالتر نسقته مع مجوهرات مطابقة برفقة صديقتها المذيعة التلفزيونية لا لا أنتوني التي ارتدت بدورها فستانًا قصيرًا من اللاتكس بحمالات السباغيتي باللون الوردي المشرق.

وأضافت كيم لمستها الشخصية على الفستان الكلاسيكي، حيث نسقته مع صاندل الفليب فلوب بالكعب المدبب من علامة زوجها Yeezy والتي يبلغ سعر الزوج منها 1000 دولار.

وسافرت كيم إلى نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد صديقتها لا لا، وفي الوقت نفسه للتحضير لإطلاق خط ملابسها الداخلية الذي طال انتظاره "Kimono".

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وقالت نجمة الواقع إن معاناتها في العثور على الملابس الداخلية المناسبة لها طوال حياتها، كان مصدر إلهام لإنتاج علامة تجارية تبدو طبيعية وملائمة لظلال البشرة المختلفة.

وكتبت على تويتر: "كنت دائمًا ما أقوم بقص ملابس داخلية لأصممها بالطريقة الملائمة لي، وفي بعض المرات لم أجد فيها ظلًا مطابقًا للون بشرتي".

وأثار اسم العلامة التجارية المستوحى من اليابان الكثير من الجدل، حيث اتهم بعض مستخدمي الإنترنت كارداشيان بالاستيلاء على اسم قطعة الكيمونو الشهيرة من الثقافة اليابانية.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أيضًا أن كيم تحاول تسجيل كلمة "كيمونو" للعلامة التجارية الجديدة؛ ما زاد من حدة غضب رواد الإنترنت، خصوصًا في اليابان.