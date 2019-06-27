هيفاء وهبي تُشيد بهدف اللاعب المصري محمد صلاح

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ عن فرحها بفوز المنتخب المصري على فريق الكونغو في منافسات بطولة أمم أفريقيا مشيدةً بأداء اللاعبين المصريين وبينهم نجم فريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ الذي سجّل أحد الهدفين في المباراة. حيث كتبت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" باللهجة المصرية: "كنت واثقة ان محمد صلاح هيسجل ويفرّح مصر والعرب كعادته....مبروك صلاح تريزيجيه على الأداء العالمي .. طارق حامد محمود علاء المحمدي لعبكم كان كتير حلو.. هنيئاً لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة".

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