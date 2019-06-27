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الفنانة الفلسطينية منال موسى تشارك في فعاليات جدة بمصاحبة الفنان المايسترو حاتم منصور.

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تشارك الفنانة الفلسطينية منال موسى  بمصاحبة الفنان المايسترو حاتم منصور في فندق انتركونتننتال جدة بمهرجان جدة حيث ستطرب الجمهور السعودي مساء غد الجمعة بمجموعة من اغاني الراحلة سيدة الغناء العربي ام كلثوم والتي عرفت بقدرتها على اداء اغنياتها بجدارة

 

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