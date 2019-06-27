فيديو: قفزت من الألم.. مذيع “يصعق” زميلته على الهواء مباشرة!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب من نوعه لمذيعة بريطانية “تقفز” من مكانها وتصرخ أثناء تقديمها برنامجا تلفزيونيا على الهواء مباشرة.
وتبين أن المذيعة سوزانا ريد تلقت صعقة بقوة 350 فولت بساعة خاصة أعطاها لها زميلها بيرس مورغان الجالس بجانبها لتجربها.
وتمكنت المذيعة من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت “الصعقة” وتابعت تقديم البرنامج. وضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: “سأطرد من وظيفتي لما فعلته”.
وتطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة حتى وهي تعمل بنصف قوتها.
روسيا اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.