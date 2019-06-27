هيفاء وهبي في اول جلسة تصوبر بعد شفائها

انتهت فترة النقاهة التي قضتها الفنانة هيفاء وهبي في منزلها بعد خروجها من المستشفى، وقررت استئناف حياتها الطبيعية، بعد الازمة الصحية التي مرت بها.

هيفاء وهبي طرحت جلسة تصوير مع خبيرة التجميل آلاء الدشتي.

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ونشرت مجموعة صو من تلك الجلسة، التي عادت من خلالها إلى الشعر الأسود، وعلقت على إحدى الصور "كل يوم، أحب أن أستيقظ من النوم وأذكر نفسي بأن اكون ممنونة لأبسط الأشياء".

ولم تذكر هيفاء ما اذا كانت الصور التقطت قبل او بعد المرض.

غنائياً، تحيي هيفاء وهبي حفلاً ضخماً في آب/أغسطس المقبل في السويد في إطار مهرجان غوتنبرغ الثقافي.