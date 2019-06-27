احمد حلمي ينشر البوستر الأول لفيلمه الجديد «خيال مآتة»

نشر النجم أحمد حلمي بوستر فيلمه الجديد «خيال مآتة»، عبر حسابه على موقع الصور «إنستجرام».

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وعلق أحمد حلمي على البوستر قائلاً: «خيال مآتة عيد كبير»، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره بالتعليقات، وقدموا له التهنئة على عودته للسينما.

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ويخوض النجم أحمد حلمي سباق عيد الأضحى بفيلم «خيال مآتة»، وفيلم «خيال مآتة» يشاركه في بطولته، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي.



