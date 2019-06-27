حقيقة توقف عروض مسرح مصر بشكل نهائي

انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الشائعات حول انتهاء مشروع مسرح مصر، الذي أسسه الفنان أشرف عبدالباقي، ويشارك فيه عدد من النجوم الشباب، ومن بينهم: محمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وعلي ربيع، وكريم عفيفي.

والذي زاد في انتشار الشائعة، هو توقف العروض الجديدة لمسرح مصر؛ حيث لا تتم إقامة أية عروض خلال هذه الفترة على مسرح «كايرو نايل تاور»، هذا بجانب عدم عرض أية مسرحيات حديثة على شاشة إم بي سي مصر.

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وكشف مصدر من داخل فرقة مسرح مصر، أنه لا صحة للأخبار التي انتشرت مؤخراً حول توقف المشروع نهائياً؛ موضحاً أن كل ما في الأمر هو أن قناة إم بي سي مصر لديها ثلاثون مسرحية من مسرحيات مسرح مصر لم يتم عرضها حتى الآن؛ أي أن احتياطي المسرحيات غير المعروضة كثيرة للغاية، ومن الممكن أن تغطي فترة كبيرة لحين عودة نشاط مسرح مصر من جديد.

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وأضاف المصدر، أنه خلال هذه الفترة يتم عمل اجتماعات وجلسات عمل مع الفنان أشرف عبدالباقي، والسيناريست نادر صلاح الدين لوضع الخطة الخاصة بالموسم الجديد من مسرح مصر، والذي يعود قريباً.