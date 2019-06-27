مصطفى خاطر يزف خبرا سعيدا لمحبيه

قال الفنان مصطفى خاطر إن نجاح مسلسل «طلقة حظ»، الذي يعد البطولة المطلقة الثانية له في الدراما بعد مسلسل «ربع رومي»، شجعه على الإقدام للبطولة المطلقة بالسينما.

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وأضاف خاطر أنه حالياً في مرحلة البحث عن سيناريو جيد يخترق به عالم السينما كبطل أول، حيث يريد أن يقدم عملاً سينمائياً مميزاً على مستوى القصة والأداء.

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وأوضح خاطر أن نيته في خوض البطولة المطلقة، لا تعني أنه لن يشارك في أعمال سينمائية أخرى كبطل ثانٍ؛ لأن الأمر الأهم بالنسبة له هو الدور الذي يقدمه بعيداً عن حجمه، أو ترتيب الأسماء والصور على الأفيش.

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يذكر أن مسلسل «طلقة حظ» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسني شتا، ومحمود فارس، والمسلسل عرض في شهر رمضان الماضي، على قنوات الحياة، وON، وDMC، وCBC.

