بالفيديو محمد النجار قبل وفاته: لم يسأل عني أحد أثناء مرضي

تُوفّي أمسِ الثلاثاء، المخرج محمد النجار عن عمر ناهز الـ64، وشييعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفي مداخلة سابقة مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر المخرج محمد النجار عن حزنه واستيائه الشديد من نجوم الوسط الفني، وخاصة في فترة مرضه؛ موضحاً أنه كان يتعشم خيراً في الكثير من الأشخاص من داخل الوسط الفني وخارجه؛ قائلاً: «كنت محتاج طبطبة».

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وأضاف النجار خلال المداخلة، أنه يثق تماماً أن الفنان الراحل نور الشريف لو كان على قيد الحياة، لكان أول من يزوره؛ لكونه مدرسة في الأخلاق.

يذكر أن المخرج الراحل ولد في 10 يوليو 1954، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، ثم قام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية.

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وبدأ مشواره الفني كمساعد إخراج، ومخرج منفذ في نحو 52 فيلماً مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال: المخرج محمد راضي، في أفلام «العمر لحظة، والجحيم».



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