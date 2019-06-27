دور العرض السعودية تستقبل سبع البرمبة وحملة فرعون

بدأ عرض الأفلام في دور عرض المملكة



استقبلت دور العرض السينمائية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترات الماضية، فيلمي سبع البرمبة لرامز جلال، وحملة فرعون لعمرو سعد.

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وشهدت الأيام الماضية حضوراً كبيراً لهذين العملين؛ مقارنة بالأعمال الفنية الأخرى التي تطرح بدور العرض السعودية.

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منافسه بين رامز جلال وعمرو سعد

يشار إلى أن فيلم سبع البرمبة، من بطول رامز جلال، وجميلة عوض، محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، وعدد من نجوم الكوميديا، ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، في مقدمة هؤلاء: النجم أحمد السقا، الذي يظهر بشخصية منصور الحفنين، وأمير كرارة، الذي يظهر

بشخصية سليم الأنصاري، وكانت مفاجأة رامز جلال لجمهور أن يجتمع مع شقيقه الفنان ياسر جلال، والذي سيظهر خلال أحداث العمل وهو يجسد شخصية رحيم، التي قدمها في أحد أعماله الدرامية وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

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أما فيلم حملة فرعون؛ فهو مأخوذ من قصة العظماء السبعة، ولكن بشكل متطور وجديد، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: محمود عبدالمغني، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وحمدي الميرغني، والنجم العالمي مايك تايسون، ومن تأليف طريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

على ناحية أخرى، تفوق فيلم سبع البرمبة لرامز جلال في الإيرادات بمصر على فيلم حملة فرعون لعمرو سعد؛ حيث حقق فيلم رامز ما يقرب من 20 مليوناً، فيما حقق حملة فرعون ما يقرب من 18 مليوناً.