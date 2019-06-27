في ذكرى رحيله... يوسف داود مهندس الكهرباء الذي عشق التمثيل

ماذا عمل يوسف داود قبل احترافه الفن؟ مهنته ستفاجئكم



تحل تلك الأيام ذكرى وفاة الفنان الكبير يوسف داود، الذي رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من سبع سنوات، عن عمر ناهز الـ79 عاماً؛ تاركا وراءه مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية الهامة، التي استطاع أن يترك من خلالها بصمة كبيرة في السينما والتليفزيون.

اقرئي أيضا : مصطفى خاطر يزف خبراً سعيداً لمحبيه

وما لا يعرفه الكثيرون من محبي الفنان الراحل، أنه عمل لمدة 15 عاماً كمهندس كهرباء؛ فهو خريج كلية الهندسة، وترك عمله في بداية 1985 وتوجه للفن، والتحق بالدراسات الحرة لمدة عام، وكانت بدايته الفنية مع مسرحية زقاق المدق، واستقر على أن يكون فناناً متميزاً، قدم الكثير من الأعمال الفنية المسرحية والدرامية والسينمائية.

Advertisements

شارك داود الزعيم عادل إمام في الكثير من الأعمال

وقدم الفنان الراحل يوسف داود مجموعة من الأعمال الفنية مع الزعيم عادل إمام، ومن أهمها فيلم كركون في الشارع، وفيلم أمير الظلام، ومسرحية الواد سيد الشغال، ومسرحية الزعيم، ومسرحية بودي جارد، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الأخرى، من بينها: كده رضا مع أحمد حلمي، في شقة مصر الجديدة للمخرج الراحل محمد خان، وظرف طارق مع أحمد حلمي أيضاً، وعسل أسود، وبوبوس ومرجان أحمد مرجان.

اقرئي أيضا : محمد النجار قبل وفاته: محدش سأل عليا أثناء مرضي، وكنت محتاج طبطبة (فيديو)

ولقب الفنان الراحل يوسف داود بمهندس الكوميديا أيضاً، بعد أن قدم ما يقرب من 100 عمل فني، وتنوعت أدواره ما بين الكوميدية والتراجيدية.