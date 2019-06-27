الأوقاف الكويتية تحيل إمام مسجد للتحقيق بسبب ” محمد مرسي “

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 02:38 مساءً - كشفت صحيفة ” القبس الكويتية ” اليوم الخميس عن إصدار لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية قرارا بوقف إمام مسجد احترازيا وإحالته إلى التحقيق بعد التأكد من تطرقه إلى أمور سياسية خلال خطبة يوم الجمعة الماضية وتجاوزه لميثاق المسجد .
وقامت اللجنة بإفراغ أشرطة الخطبة للتحقق من محتواها الذي كشف عن حديث الخطيب عن أمور سياسية مخالفة تتعلق بمصر .
وأثار نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الخطبة تضمنت دفاعا عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي .
على خلفية ذلك أصدرت الأوقاف الكويتية تعميما يشدد على ضرورة ألا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة في المساجد الواقعة داخل المناطق السكنية التي يكثر فيها المصلون .
وألا تتجاوز 10 دقائق في المساجد التي تقع في المناطق الحدودية .
وتمنع وزارة الأوقاف أئمة المساجد من الخوض في الأمور السياسية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية على حد قولها .
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