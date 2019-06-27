كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 02:38 مساءً - كشفت النجمة السورية سلافة معمار عن قوة العلاقة التي تجمعها بالنجم قصيّ خولي، رغم تصريحاته خلال حلوله ضيفة برنامج “مجموعة انسان” وعما إذا تواصل معها بعد الحلقة، قالت بحسب موقع “لها”: “لا، ولكننا أصحاب جداً وما زلنا. الإتصال تم قبل الحلقة، وأخبرته رأيي بصراحة، بأن التشبيه الذي استخدمه ليس له، ولا يمكن أن يمر، ولا استطيع تجاوزه في الإعلام، وهو فهمني تماماً. وهذا لايعني أبداً أن قصي ليس صديقي ورفيق العمر وبيني وبينه الأمور “محلولة” ولايوجد أي خلاف”.
وكشفت عن اسم الدلع الذي أطلقه عليها في المعهد وهو “زلفا”.
كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار تكشف طبيعة علاقتها بـ قصي خولي و تعاتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.