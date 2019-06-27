شاهدوا اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي.. ولا أشعر بالنقص

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 02:38 مساءً - كشفت الفنانة إليسا أنها لا تشعر بالنقص لأنها لم تنجب وعن عدم زواجها قالت في مقابلة أجرتها لى هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان موازين في المغرب، إنها ل تندم على عدم زواجها وترى في ذلك قراراً صائباً وأن الناس لم يخلقوا جميعاً لينجبوا الأطفال، لافتة إلى أنها حققت إنجازات أخرى وأن بعض المتابعين الصغار يرون فيها أماً.

وأضافت أنها لا تشعر بالنقص وأنها كانت تتمنى أن تصبح أماً عندما كانت أصغر سناً، لكنها لا تشعر بالندم.