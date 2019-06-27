الممثل جودينج جونيور يطالب بوقف ملاحقته بالتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الممثل الأمريكي كوبا جودينج جونيور المتهم بالتحرش، بإنهاء الملاحقات في حقه خلال جلسة أمام محكمة في مانهاتن، الأربعاء.
ممثل فائز بـ"الأوسكار" يواجه تهمة التحرّش
ووفق قناة "سي بي أس" الأمريكية، أكد محامي الممثل الحائز على جائزة أوسكار كأفضل ممثل بدور ثانوي سنة 1997 عن دوره في "جيري ماجواير"، أن صورا مأخوذة من كاميرات مراقبة تظهر بوضوح أن موكله ليس مذنبا، وهو سلّم نسخة من هذه الصور إلى القاضية.
وأكد المحامي أنه من شأن الاستمرار في عقد جلسات وحتى إقامة محاكمة تقويض مشاريع الممثل السينمائية.
وذكر مكتب المدعي العام في مانهاتن أن القاضية كيشيا إيسبينال لم تتخذ قرارا فوريا، طالبة من مكتب المدعي العام ردا مكتوبا بحلول 17 يوليو/تموز المقبل قبل جلسة جديدة محددة في 14 أغسطس/آب 2019.
وتمتد مسيرة جونيور الفنية لأكثر من 3 عقود، واشتهر بفيلم "بويز إن ذي هود" (1991) قبل أن يؤدي أدوارا ثانوية مهمة في التسعينيات.
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