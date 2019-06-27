خاص- صابر الرباعي : “متعود على ظلم الناس”

Jun 27, 2019
طرح النجم التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة بعنوان “كتاب المجروحين” عبر تطبيق ديزر بالتعاون مع شركة روتانا.
واستبق “الرباعي” طرح ألبومه الجديد، بأغنية عاطفية حزينة حملت عنوان “كتاب المجروحين”.
ويقول مطلع الأغنية: “افتح كتاب المجروحين واقرالي يا زماني حتلاقي اول سطر فيه مكتوب اسمي وعنواني”.
قدّم أمير الطرب الأغنية بصوته العذب، الذي لا تمل الاذن من سماعه، بالإضافة الى إحساسه المرهف الذي لا يختلف عليه اثنين.
صابر، الذي يُعد رقماً صعباً في عالم الغناء، استطاع أن يلمس بالأغنية قلوب المتألمين الذين تعرضوا للعذاب والغدر من الحبيب، حيث يقول في احد المقاطع “متعود على ظلم الناس” ليعود ويختم “شكراً اللي باعني واللي زمان خدعني والل جري عليا قولولو بالسلامة”.
وكان “الرباعي” قد كشف في السابق أن قسماً كبيراً من الأغنيات ستكون باللهجة المصرية، بالاضافة الى لهجات أخرى كاللبنانية والخليجية والتونسية. ويضم الألبوم الذي سيصدر في 4 تموز/يوليو المقبل عشر أغنيات.
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