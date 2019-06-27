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""الخليج 365"" من بيروت: نقلت الفنانة سلافة معمار مقتطفات من حوارها مع الصحافي أمين حمادة عبر سلسلة صور نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" وكان أبرزها حول احتفالها باليوبيل الفضي على دخولها مجال التمثيل، حيث أجابت بأنها لم تنتبه لمرور الوقت وعبّرت عن فخرها برصيدها وأعمالها المدروسة جيداً.

وأشارت إلى أن ظروف الماضي كانت صعبة مؤكدة على أنها لم تحقق شيئاً بسهولة، ولم تحصد اي نتيجة إلّا بعد تعبٍ كبير. وقالت: لم أصل إلى هنا إلّا بتبنٍ لكل خطوة في مشروعي، وتركيز وإيمان ببالغ الشدة في عملي. صعدت السلم درجة درجة من دون أي قفزات. وهذه الأمور تجعلني فخورة بما حققته.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار: لم أحصد النجاح الا بعد تعبٍ كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.