أصالة تهنئ المنتخب المصري بفوزه على الكونغو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة السورية أصالة، المنتخب المصري، بفوزه في مباراة أمس على منتخب الكونغو.
ونشرت أصالة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه، وعلقت: "الله يحفظ كل واحد فيكم، من كل أرض من بلادنا الغالية، وألف مبروك للحبيبة الغالية مصر الفوز".
وتابعت: "الله يكون معكم ونستمتع فيكم، وصلاح ينور البطولة من عادته البطل".
وانتهت مباراة أمس، بفوز المنتخب المرصي على نظيره الكونغولي، بهدفين نظيفين، ليضمن بذلك التأهل للدور الـ 16، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
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