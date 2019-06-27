بالفيديو: ميريام فارس تتنكّر بالبرقع والعباءة السوداء في كواليس مهرجان موازين

كشفت مصادر صحفية أن مريام فارس لجأت للتخفي في المغرب عن أعين الصحفيين بعد وصولها للمغرب لإحياء حفل غنائي في مهرجان موازين. حيث أوضحت المصادر أن مريام أقامت مع زوجها في فندق مختلف عن المخصص لاستقبال الصحفيين وارتدت البرقع والعباءة السوداء الطويلة أثناء تنقلاتها لتتمتع بالخصوصية دون أن تلتقطها عدسات الكاميرات.

وكانت مريام قد أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام في المملكة المغربية. وتألقت ميريام فارس في الحفل بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ. وقدّمت ميريام استعراضات مميّزة جدًا على المسرح فأشعلت الأجواء رقصًا وحركة. واختارت ميريام فارس للحفل فستان طويل من اللون الأصفر، مميّز بتصميمه فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسرقت الأنظار نحوها منذ لحظة صعودها إلى المسرح. بعد الحفل شاركت ملكة المسرح الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات خاصة من الأمسية وبتعليقها عليها كتبت: “ليلة رائعة ولن انساها ابدًا”. وتجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس كانت قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا على هامش حفلها في موازين أجابت خلاله على كافة الأسئلة التي طرحها عليها مراسلو الوسائل الإعلامية العربية.