وائل كفوري يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "استشبهت فيكى" على "يوتيوب"

تخطت أغنية "استشبهت فيكى" للنجم اللبنانى وائل كفوري 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو، مكس ماستر، إخراج عبدالله غنام. بولس، توزيع داني حلو، مكس ماستر، إخراج عبدالله غنام. يشار إلى ان "كفوري" يستعد للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "جرش"، والمقرر انطلاق دورته الـ34 مساء يوم الخميس 18 يوليو المقبل فى مدينة جرش . كما قدم آخر أغانيه بعنوان "ولاد الحرام"، من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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