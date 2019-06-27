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كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - أثارت الإطلالة الأخيرة للممثلة اللبنانية سينتيا صامويل، وصيفة ملكة جمال لبنان للعام 2015، ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الفنّيّة.
فقد نشرت إحدى صفحات “إنستغرام”، التي تُعنى بأخبار ملكات جمال لبنان، صورة تبرز مراحل تغيّر “لوك” صامويل منذ إعلانها وصيفة.
سينتيا كان لها تجربة تمثيل ناجحة خلال شهر رمضان الماضي، وكانت قد نشرت على صفحاتها الخاصة على “إنستغرام” صورة سيلفي جمعتها بالممثل السوري معتصم النهار، https://cdn00.vidyomani.com/c/7/9/5/2004----------------------2015/index.htmlوعلّقت عليها قائلة: “هو ليس جميلاً فقط من الخارج بل لديه روح جميلة أيضًا، بفتخر إني خضت هالتجربة معك يا أحلى معتصم!”
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https://www.instagram.com/p/BzGdhIJHPJf/لبنانية #ملكة #ملكة_جمال_لبنان #نادين_نجيم #نادين_نسيب_نجيم #فاليري_أبو_شقرا #مايا_دياب #بيروت #lebanon #lebanese #lebanesegirls #beirut #missuniverse #misslebanon #missworld #nadinenjeim #nadinenassibnjeim #خمسة_ونص #خمسه_ونص #الهيبة3 #الهيبة #سيرين_عبدالنور #رمضان #رمضانيات #رمضان_2019 #رمضان_كريم #قصي_خولي #معتصم_النهار #سينتيا_سامويل
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A post shared by ♚♛ Missosology Lebanon ♚♛ (@missosology.lebanon) on Jun 24, 2019 at 10:30am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر اللّبنانية سينتيا صامويل من ملكات الجمال الى التمثيل.. شاهدوا تغيّر جذري في اللوك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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