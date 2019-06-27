اللّبنانية سينتيا صامويل من ملكات الجمال الى التمثيل.. شاهدوا تغيّر جذري في اللوك!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - أثارت الإطلالة الأخيرة للممثلة اللبنانية سينتيا صامويل، وصيفة ملكة جمال لبنان للعام 2015، ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الفنّيّة.

فقد نشرت إحدى صفحات “إنستغرام”، التي تُعنى بأخبار ملكات جمال لبنان، صورة تبرز مراحل تغيّر “لوك” صامويل منذ إعلانها وصيفة.

سينتيا كان لها تجربة تمثيل ناجحة خلال شهر رمضان الماضي، وكانت قد نشرت على صفحاتها الخاصة على “إنستغرام” صورة سيلفي جمعتها بالممثل السوري معتصم النهار، https://cdn00.vidyomani.com/c/7/9/5/2004----------------------2015/index.htmlوعلّقت عليها قائلة: “هو ليس جميلاً فقط من الخارج بل لديه روح جميلة أيضًا، بفتخر إني خضت هالتجربة معك يا أحلى معتصم!”