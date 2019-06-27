إعلامي عربي يتراجع عن قرار اعتزاله

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - أعلن الإعلامي السعودي ” عمر النشوان ” اليوم الخميس عن تراجعه عن قراره باعتزال الإعلام نهائيا والذي أعلنه منذ أيام رافضا ما وصفه ب ” الإعلام المعادي للسعودية ” الذي سيّس خبر اعتزاله .

حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” اتراجع عن قرار اعتزالي لعدة أسباب سأتلوها عليكم تباعا ، سائني جدا كيف استغل الإعلام المعادي لبلادي خبر إعتزالي وسيسه على نحو ما تشتهي أهوائهم ” .

وتابع عن أسباب تراجعه قائلا : ” لم ولن أكون في يوما ما خنجرا مسموما في خاصرة بلادي حتى وإن كان على حساب نفسي والسبب الآخر هو أنتم بكرمكم ونبلكم ولطفكم ” .

وأشار إلى المتضامنين معه قائلا : ” صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم والتحامحكم ونصركم للمظلوم ” .

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وأضاف : ” أنا معكم بس أبشروا وبتلقوني أول الصفوف باقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم ” .

وقدم النشوان اعتذارا عن أي لفظ صدر منه قائلا : ” اعتذر إذا تلفظت بألفاظ ليست مني ولا منكم واعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذلة ” .

وقام أيضا بحذف التغريدة التي أعلن فيها إعتزاله للإعلام وهجومه على الإعلامي ” داوود الشريان ” الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية بإنه ” السبب في قطع رزقه ” مبررا ذلك بإنه احترام للخصوصية .