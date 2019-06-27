صاعقة تقتل امرأة روسية في عاصفة رعدية!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - توفيت امرأة روسية من سكان جمهورية بشكورتستان، جراء صاعقة ضربتها أثناء عواصف رعدية ورياح شديدة اجتاحت المنطقة.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ بجمهورية بشكورتستان في نشرته العاجلة: “توفيت امرأة من مواليد عام 1967 في فناء مبنى سكني بحي مياكينسكي في قرية أنياسيفو”.

وتم تحذير سكان المنطقة، وفقا للمكتب الصحفي، من العواصف مساء 24 حزيران. ووصلت سرعة الرياح إلى 21 مترا في الثانية مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية.

وتضررت ثلاث مناطق في الجمهورية الروسية، حيث طارت أسقف منازل سكنية ومتجر ومدرستين. وانقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق أخرى.

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