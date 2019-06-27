حادث مروّع.. أفعى تخنق صاحبها حتى الموت!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - شهدت مقاطعة جاوة الغربية في أندونيسيا حادثا مروعا أسفر عن مقتل رجل خنقا بجسد أفعى كان يربيها في منزله.

وذكر موقع Asia One الإخباري أن الحادث وقع في 21 حزيران الجاري، عندما التفت أفعى على عنق مربيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت زوجة المتوفي (42 عاما)، أنه قاتل الأفعى، التي يبلغ طولها 3 أمتار وتزن 17 كيلوغراما، حتى الرمق الأخير من حياته، لكنه لم يستطع الإفلات من جسدها.

واختفت الأفعى من المنزل عبر أنابيب الصرف. لكن أبناء الحي تمكنوا من القبض عليها لاحقا، وقتلوها ودفنوها إلى جوار (ضحيتها) مربيها.