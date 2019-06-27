كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - خطفت الفنانة والراقصة تالمصرية فيفي عبده الانظار بفيديو رقص جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده وهي ترقص بفستان اسود وقصير ومشكوف الكتفين وعلقت عليه قائلة: “‏ الساحل الشمالي ‏بحبكم اوي”.

وقد حصد الفيديو الجديد اعجاب متابعي فيفي عبده حيث قال لها احدهم: “أيه الجمال ده كلو يا فوفّة خمسة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مطالبات لـ فيفي عبده بالكشف عن سر جمالها ورشاقتها بعد وصلة رقص جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.