باميلا أندرسون تعلن انفصالها عن المغربي عادل رامي وتصفه بالوحش!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 12:42 مساءً - أعلنت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون انفصالها عن لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من أصول مغربية عادل رامي الذي تكبره بـ21 عامًا، بعدما اكتشفت أنه يخونها مع امرأة ثانية.

وقالت، في منشور لها عبر موقع ”انستغرام“: ”السنتان الأخيرتان كانتا عبارة عن كذبة كبيرة، كان يكذب على الجميع، كيف استطاع التلاعب بامرأتين إلى هذه الدرجة؟ أنا متأكدة من وجود أخريات، إنه وحش“.