شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتألق في مهرجان موازين بالمغرب والان مع التفاصيل
أحيت إليسا حفلاً غنائياَ في الدورة الـ18 لمهرجان موازين الغنائي بالمغرب، مساء أمس الثلاثاء، بحضور ما يقرب من 100 ألف متابع من مختلف الجنسيات العربية.
ووفقاً لموقع 24 قدمت إليسا باقة من أغانيها، مثل "عايشالك، أجمل إحساس، إلي كل اللي بيحبوني" وغيرها، من الأغاني التي قوبلت بتفاعل الحضور، وغنت إليسا "وحشتوني" للجزائرية وردة وأهدتها لجمهور "موازين".
وحرصت إليسا، على رفع العلم المغربي عالياً، تأكيداً لحبها للمغرب وشعبه.
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