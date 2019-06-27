سلافة معمار تضج جمالا في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: خضعت النجمة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة “لها” التي تتصدّر غلاف عددها الجديد. وشاركت سلافة معمار الجمهور بصور من الجلسة، ظهرت فيها بلقطات مميّزة جدًا وأزياء كلاسيكية تناسب موسم الصيف فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها. تجدر الإشارة إلى أن سلافة معمار خاضت سباق دراما رمضان لعام 2019 بمسلسلي “مسافة أمان” و”الحرملك” وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

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