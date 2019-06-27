متابعة بتجــــــــرد: على ما يبدو أن مسلسل “فلانتينو” لن يرى النور قريبًا كما كان مخططًا له، فبعد أن خرج من السباق الرمضاني عام 2019 لأسباب عديدة، كان من المفترض أن يستأنف فريق العمل التصوير، إلّا أن وعكة صحية جديدة ألمت بالفنان عادل إمام.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في مصر، فإن التأجيل هذه المرة سيطول، ومن المحتمل أن تصل مدته لأكثر من 3 شهور، ولم يتم ذكر الكثير من التفاصيل، إلّا أنه وبحسب بعض المصادر فالسبب الرئيسي هو تدهور الحالة الصحية للزعيم مجددًا وبالتالي لن يستطيع إكمال تصوير مشاهد المسلسل.
الجدير ذكره أن الزعيم عادل إمام صدم الجمهور هذا العام بغيابه عن السباق الرمضاني، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يغيب بها منذ 7 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام ووعكة صحية جديدة تُجبر صنّاع “فلانتينو” على التأجيل مرة أخرى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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