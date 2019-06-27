الموت يفجع الفنان المصري أحمد عز في أقرب الناس إليه

متابعة بتجــــــــرد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر وفاة خال أحمد عز، وهو اللواء محمد سعيد فؤاد وكيل الرقابة الإدارية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن سهلًا على الفنان المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحبي أحمد عز عبر موقع “إنستجرام” نعيًا جاء فيه: “توفى الي رحمة الله خال الفنان احمد عز اللواء/محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابه الاداريه ونائب رئيس هيئه الطاقه الذريه الاسبق. نسألكم الدعاء و الفاتحة”.

على الصعيد الفني، انشغل أحمد عز خلال الفترة الماضية بتصوير عدد من الأفلام الجديدة التي لم تعرض بعد ومنها “أهل الكهف”، “ولاد رزق 2″، “الممر” و”العارف: عودة يونس”.