صابر الرباعي يصوّر أغنيتين

متابعة بتجـــــــــرد: انتهى النجم التونسي صابر الرباعي من تصوير أغنية “باي باي” على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها على القنوات خلال الأيام المقبلة وتم تصويرها في لبنان، الأغنية من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي وقدمها باللهجة التونسية.

وتعتبر “باي باي” إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم أغاني تونسية ومصرية تعاون فيها مع عدد من الأسماء، بينهم الفنان المصري عصام كاريكا، وأخرى بالعربية الفصحى.

على صعيد متصل، انتهى الرباعي أيضا من تسجيل أغنية “عمري الجديد” من ألحانه وتوزيع محمد مصطفى وكلمات هاني عبدالكريم، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، ويقدمها بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمها قبل ذلك.