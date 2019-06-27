حسام تحسين بك بخير.. ويصوّر عملًا للأطفال

متابعة بتجـــــــــــرد: خفافيش الموت تبث سمومها مرة أخرى وتحاول النيل من إحدى قامات الفن في سوريا، فقد سرى خبر وفاة الفنان حسام تحسين بك، وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع الأنترنت حتى انه تم تداوله من قبل بعض الصفحات المتخصصة بالشأن الفني، ولكن ما لبث المتابعون أن اكتشفوا وقوعهم في فخ اشاعة أخرى تُطلق على المبدعين الكبار، والمفارقة أن اشاعات الوفاة أصبحت الأكثر انتشاراً من قبل مروجي الأخبار الكاذبة على الشبكة العنكبوتية، كما باتت في الوقت نفسه الأكثر مثاراً للضحك والاستهزاء منها، وسبق أن طالت أسماء فنية لها مكانتها على الساحة، منهم دريد لحام، منى واصف، وأسعد فضة.

ولكن سرعان ما تم نفي الاشاعة جملة وتفصيلاً، حيث نفتها الفنانة تماضر غانم في نقابة الفنانين، أما الفنان حسام تحسين بك فوصف من يطلقون الاشاعات على الفنانين بالمرضى نفسياً والمختلين والمهزوزين الذين يجدون في هذه الإشاعات وسيلة لتحقيق شهرتهم وشهرة مواقعهم وصفحاتهم على الانترنت، مشيراً إلى ان التكنولوجيا سلاح ذو حدين، والكارثة أن تقع في يد أشخاص أمييّن.

وكتبت الفنانة نادين تحسين بك، ابنة الفنان الكبير على صفحتها الشخصية في “فيسبوك” مؤكدة أنه بألف خير، وقالت: ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي مجرد اشاعة، راجية من الله الشفاء العاجل لأصحاب النفوس المريضة التي تروج لمثل هذا النوع من الاشاعات على الفنانين السوريين في الآونة الأخيرة.

يذكر أن الفنان حسام تحسين بك يقوم حالياً بتصوير مشاهده ضمن البرنامج الدرامي التعليمي الموجه للأطفال (مكعب الأذكياء) إخراج عبدالمنعم عرنوس، وسيقوم فيه بالتمثيل والغناء، وكان قد ظهر في شهر رمضان بعدد من الأعمال الدرامية، منها الجزء الثالث من “فزلكة عربية” إخراج فادي غازي، مسلسل “كونتاك” إخراج حسام الرنتيسي، مسلسل “ومضات”، مسلسل “غفوة القلوب” إخراج رشاد كوكش وتأليف هديل اسماعيل، “ترجمان الأشواق” إخراج محمد عبدالعزيز وتأليف بشار عباس.