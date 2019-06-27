عبير شمس الدين: أؤيد دراما اللوحات بشروط.. وأبنائي يتأثرون بمشاهد أجسّدها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة السورية، عبير شمس الدين، أنها تفضل الأعمال التي يتم تصويرها لعرضها على القنوات الفضائية وليس تلك الموجهة لليوتيوب.
وقالت "شمس الدين" لـ "فوشيا" على هامش حضورها مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مسلسل "365 يوم وربع" إنتاج شركة لاندمارك، وإخراج يمان إبراهيم، أن الفكرة جميلة، وهي تشجع أي عمل يساهم في تقدم وتطور الدراما السورية، مع تفضيلها متابعة أي عمل مع عائلتها عبر الشاشة.
كما أوضحت الفنانة السورية أنها لن تمانع من دخول ولديها عالم التمثيل والفن، الذي قدم لها الكثير في حياتها الإنسانية والمهنية.
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