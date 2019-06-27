نوال الزغبي لابنتها تيا: "واو".. والجمهور يُنشر صورة من طفولتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغزلت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بجمال ابنتها تيا، بعد نشر الأخيرةِ صورةً حديثةً لها عبر انستغرام، إذ علقت نوال على الصورة بـ "واو"، لترد عليها ابنتها بـ "أحبك"، وتفاعل الجمهور مع تعليق الزغبي، مؤكدين أن نسبة الشبه، بين تيا ونوال تزدادُ يومًا بعد يوم، وتتحول إلى نسخةٍ طبق الأصل منها.

وظهرت تيا بالصورة بإطلالة مميزة، حيثُ ربطت شعرها للخلف، واعتمدت مكياجاُ بسيطاً، ورموشاً كثيفة، واستطاعت تيا لفت الأنظار إليها، بسبب جمالها، الذي ورثته عن والدتها، بالإضافة إلى أناقتها.

وكانت تيا، قد أعلنت عن عودة علاقتها مع والدتها، في حفل شركة روتانا، بعد خلافٍ بينهما، استمر لفترة طويلة، انتقلت بسببه للعيش مع والدها، إيلي ديب.

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وعلى صعيدٍ مُختلف نشر جمهور الفنانة نوال، في وقتٍ سابقٍ صورةً للنجمة، من طفولتها، استعدادًا للاحتفال بعيد ميلادها، والذي يصادف يوم 29 حزيران/ يونيو، أي يوم السبت المقبل.

كما تغزّل الجمهور بإطلالة الزغبي، خلال حفلها الأخير، في مهرجان موازين، والذي اختارت له إطلالةً جمعت ما بين الكاجول، والتراث المغربي، حيث ارتدت بنطلون جينز، مع جزءٍ علوي يشبه القفطان، باللون الكحلي، المطرز بالذهبي على جوانبه، كاشفةً عن بطنها.