سلافة معمار تردّ على اتهامها بالغرور.. وهل أساءت لقصي خولي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاحظ متابعون أن الفنانة السورية سلافة معمار أصبحت "مغرورة"، وتحديدًا بعد مقابلتها في برنامج "مجموعة إنسان" الذي قدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، في شهر رمضان المنصرم، وذلك بسبب ثقة وهدوء ووضوح الفنانة في الإجابة عن الأسئلة التي وجهها إليها المذيع.

غير أن الفنانة السورية عادت مجددًا وردّت على من اتهمها بـ"الغرور"، مؤكدة أن الكثير من المتابعين لا يفرّقون بين الثقة بالنفس أو الإيمان بالإنجازات الذاتية وبين الغرور، مشددة على أن الغرور يختلف كليًا عن تقدير الذات.

وتحدثت معمار التي تحتفل باليوبيل الفضي، بعد مرور 25 عامًا على دخولها مجال الفن، في أحد اللقاءات الصحفية أيضًا عن مسألة الممثل الأكاديمي، لافتة إلى أنها لا ترى أن الموهبة لها علاقة بالدراسة الأكاديمية للتمثيل، وقدمت أدلة على ذلك من خلال وجود أشخاص مثل النجوم: بسّام كوسا، وسلّوم حداد، ويحيى الفخراني، وسمر سامي، ومنى واصف، مبينة أن هؤلاء الأشخاص عندما يعملون أو يتحدثون عن التمثيل، لا نشعر بأنهم غير أكاديميين؛ لأنهم صقلوا أنفسهم بالمعرفة والفكر.

وتابعت الفنانة السورية بأن هناك الكثير من المواهب التي تتمتع بالكاريزما تصل إلى النجومية لكنها تقف في مكانها وتكرر نفسها، من دون القدرة على التجدد أو الحفاظ على القيمة الفنية، مؤكدة أنها عندما تتحدث عن الأكاديمية؛ فهي تستند على شيء علمي ولا تُقيّم بشكل عشوائي، وأي شيء تتحدث عنه يأتي بهدف التطوير لا للانتقاص من الآخرين، وأحيانًا بهدف وضع الأشياء في مكانها المناسب.

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ونفت سلافة معمار أن يكون الفنان قصي خولي اتصل بها بعد حلقة "مجموعة إنسان"، لافتة إلى أن الاتصال جرى قبل بدء الحلقة، وأخبرته برأيها صراحة، عن التشبيه الذي استخدمته بأنه ليس هو المقصود فيه.

وأضافت بأن قصي خولي فهم قصدها تمامًا، خاصة وأنهما صديقان ورفيقا العمر كما قالت، والأمور دائمًا "محلولة"، ولا يوجد أي خلافات بينهما.

يذكر أن معمار شاركت في مسلسلات عدة هذا العام، من بينها "حرملك" (ﺇﺧﺮاﺝ تامر إسحاق وﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان عبدالعزيز) و"مسافة أمان" (تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو).