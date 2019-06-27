بالصور.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاد ابنته الكبرى "ملك"، ونشر صور احتفالهما عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

وعلق: "كل سنة وإنت طيبة يا ملوكتي، يا أجمل وأطيب وأحن بنوتة في الكون كله، ربنا يسعدك ويحفظك ويخليكي ليا يا عمري، بحبك أوي".

ملك أحمد زاهر، شاركت في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل "القاصرات" عام 2013، وابتعدت عن الفن بعدها.