- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة من كواليس أحدث أفلامها "ولاد رزق 2".
وظهرت "نسرين" في الصورة بصحبة أبطال العمل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ريم مصطفى.
وعلقت: "صباح الفل، من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق، عودة أسود الأرض".
فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تنشر صورة من كواليس "ولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.