نسرين أمين تنشر صورة من كواليس "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة من كواليس أحدث أفلامها "ولاد رزق 2".

وظهرت "نسرين" في الصورة بصحبة أبطال العمل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ريم مصطفى.

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وعلقت: "صباح الفل، من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق، عودة أسود الأرض".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.