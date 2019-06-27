فارون داوان: «لقد سئمت من تبرير شائعات زواجي!»

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 11:27 صباحاً - صرّح نجم بوليوود فارون داوان Varun Dhawan لمصادر صحفية حول موضوع زواجه، الذي أصبح بمتناول الجميع، وعلى كل لسان في بوليوود على حد قوله، مما جعله يقدم بعض التصريحات لإنهاء التكهنات التي طالته في الفترة الأخيرة، خاصة عن موعد زفافه من الشابة نتاشا دلال Natasha Dalal.



ومن المعروف أن «فارون» و«نتاشا» يعتبران -كغيرهما من الثنائيات في بوليوود- مُعرضيْن للأخبار والأقاويل في كل لحظة، وبحسب تقارير؛ فقد أنهى الاثنان بعض تحضيرات الزفاف، واعتمدا على تاريخ الزفاف بشكل نهائي في شهر ديسمبر من هذا العام 2019، لكن دون تحديد اليوم الموعود.

فارون داوان ونتاشا دلال



ولكن أضافت تقارير أن «فارون» طلب من Remo D’Souza، مخرج فيلمه القادم « Street Dancer 3D»، تقديم موعد الإصدار إلى شهر كانون الثاني/يناير؛ بسبب زفافه في ديسمبر.



هذه التقارير، وغيرها، دفعت «فارون»، كغيره من النجوم في بوليوود، إلى تقديم بعض التوضيحات حول هذه الأمور، حيث نفى نفياً قاطعاً كل هذه الشائعات إلىBollywood Hungama ، وقال: «هذا ليس صحيحاً، لقد سئمت من إنكار ونفي التقارير والأقاويل مراراً وتكراراً».

فارون ونتاشا ووالده

بدوره، نفى David Dhawan والد «فارون» أيضاً هذه الأقاويل الكاذبة، مؤكداً أن الثنائي «فارون ونتاشا» سيعلنان عن موعد حفل الزفاف رسمياً بشكل نهائي.



وقال والد فارون: «أدرك أن الجميع يحرصون على رؤية فارون عريساً متزوجاً، وأنا كذلك، وكلنا في العائلة سنكون سعداء عندما يتزوج. ولكن دعونا لا نحدد التواريخ والأماكن الخاصة بالزفاف، وسوف نعلن رسمياً عن موعد حفل الزفاف بكل التفاصيل عندما يحدث».



ومن المعروف أن «الباباراتزي» غالباً ما يرصدون «فارون» برفقة «نتاشا» في العديد من الأماكن، وكان «فارون» قد صرّح في إحدى حلقات برنامج «Koffee With Karan» بموسمه السادس، تقديم كاران جوهر Karan Johar ، التي لم تعرض بعد، عن كيفية دعم «نتاشا» لأحلامه ومهنته كشريكة لحياته المستقبلية، وعن مسؤوليته في دعم أحلامها وطموحاتها، وكشف أثناء الحديث أن شخصية «ناتاشا» هي السبب في كونه معها.