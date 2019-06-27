شاهد.. طفلة كاردي بي تحصل على هدية بـ 100 ألف دولار في عيد ميلادها الاول!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - تستعد نجمة الراب الامريكية، كاردي بي، للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “كالتشر”، الذي يصادف يوم الـ 10 من تموز/يوليو.

وقد تم الكشف عن قيام كاردي بي بتكليف صائغ مجوهرات المشاهير “إليانت”، بتصميم الهدية المثالية، لطفلتها التي ستكمل عامها الاول بعد ايام.

وشارك الصائغ عبر حسابه على إنستغرام سلسلةً من صور قلادة الألماس، والتي تأتي مزيّنةً بأربع شخصياتٍ، من برنامج “Word Party” للأطفال، الذي يُعرض على شبكة نيتفلكس.

كما شاركت الأم كاردي، صورة القلادة عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلةً: “سلسلة كالتشر الجديدة من برنامجها المفضل”.

ويُقال إن هذا التصميم المصنوع من الألماس والذهب الأبيض، كلّف الثنائي اكثر من 100 ألف دولار، في حين أن أساور التنس الماسيّة، والأقراط المطابقة، التي اشتروها للطفلة، في الشهر الماضي،كلّفت 115 الف دولار.