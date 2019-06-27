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ناشط سعودي يتبرع لبناء مستوطنات إسرائلية في الضفة الغربية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - في واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستفزاز بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ناشط سعودي يدعى ” حسن أبو الخير ” عن تبرعه بمبلغ استرده من دعم سابق للفلسطينيين لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية .

حيث نشر في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” باستعادة مبلغ قدره 13 ريالا سعوديا كان دفعها كتبرع للفلسطينيين وسيقوم بدفع المبلغ للجمعيات الخيرية في بناء المستوطنات الإسرائيلية .

وعلى جانب آخر أعلن الكاتب والصحفي السعودي ” سلطان العامر ” في تغريدة على موقع ” تويتر ” إنه سيعيد لأي متبرع يمن على الفلسطينيين بما دفعه ريالين بدلا عن ريال .

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قائلا : ” أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطيني رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله ” .

وانهالت العديد من التعليقات والانتقادات اللاذعة على حسن أبو الخير من عدد من النشطاء .. وظهر بالمقابل متعاطفون معه قائلين : ” بطل يا بو علي كلنا بنتبرع لبناء المستوطنات وسيبنيها العمال الفلسطينيون من غزة ” .. ليشتد بعد ذلك الجدال بين الطرفين .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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