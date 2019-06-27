ناشط سعودي يتبرع لبناء مستوطنات إسرائلية في الضفة الغربية

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - في واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستفزاز بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ناشط سعودي يدعى ” حسن أبو الخير ” عن تبرعه بمبلغ استرده من دعم سابق للفلسطينيين لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية .
حيث نشر في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” باستعادة مبلغ قدره 13 ريالا سعوديا كان دفعها كتبرع للفلسطينيين وسيقوم بدفع المبلغ للجمعيات الخيرية في بناء المستوطنات الإسرائيلية .
وعلى جانب آخر أعلن الكاتب والصحفي السعودي ” سلطان العامر ” في تغريدة على موقع ” تويتر ” إنه سيعيد لأي متبرع يمن على الفلسطينيين بما دفعه ريالين بدلا عن ريال .
قائلا : ” أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطيني رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله ” .
وانهالت العديد من التعليقات والانتقادات اللاذعة على حسن أبو الخير من عدد من النشطاء .. وظهر بالمقابل متعاطفون معه قائلين : ” بطل يا بو علي كلنا بنتبرع لبناء المستوطنات وسيبنيها العمال الفلسطينيون من غزة ” .. ليشتد بعد ذلك الجدال بين الطرفين .
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