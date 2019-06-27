الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة النجم العالمي

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - نشرت إحدى الصحف العالمية تقاريرا كشفت فيها عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجم البوب ​مايكل جاكسون​.

واكدت هذه التقارير أن الحارس الشخصي لجاكسون بيل وايتفيلد هو من كشف هذه التفاصيل، وقال إنه لم يكن مع جاكسون لحظة وفاته إلا أن حالته الصحية كانت متدهورة جدا، وإنه عانى من التوتر الشديد قبل وفاته بأيام قليلة.

ولفت الحارس إلى أن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين من رحيله، موضحا أنه “لم يبد سعيدا”، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل صحية أخرى، مبينا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.

وختم قائلا: “الأمر يرجع إلى جميع أشكال التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين”.