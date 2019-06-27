كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - نشرت إحدى الصحف العالمية تقاريرا كشفت فيها عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجم البوب مايكل جاكسون.
واكدت هذه التقارير أن الحارس الشخصي لجاكسون بيل وايتفيلد هو من كشف هذه التفاصيل، وقال إنه لم يكن مع جاكسون لحظة وفاته إلا أن حالته الصحية كانت متدهورة جدا، وإنه عانى من التوتر الشديد قبل وفاته بأيام قليلة.
ولفت الحارس إلى أن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين من رحيله، موضحا أنه “لم يبد سعيدا”، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل صحية أخرى، مبينا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.
وختم قائلا: “الأمر يرجع إلى جميع أشكال التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة النجم العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.