ديانا كرزون تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 10:44 صباحاً - في تصريحات للمطربة الأردنية ديانا كرزون عن سبب عدم إقبالها على الزواج حتى الآن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش حفلها في مهرجان موازين بالمغرب .
أعلنت عن تلقيها العديد من عروض الزواج ولكنها لا تناسب قناعاتها الشخصية ولا تصلح لها قائلة : ” أحدهم يريد الزواج سريا وآخر متعدد الزوجات أو يريد زواجي بطريقة المسيار أو أن اترك الفن في حالة الزواج .. وأندهش من هؤلاء فماذا ينقصني كامرأة حتى أتزوج بهذه الطرق ” .
وأعربت ديانا عن حقها في أن تتزوج زواجا طبيعيا بالطريقة التقليدية مثل أي عروس أخرى قائلة : ” من حقي الزواج الطبيعي وأن يتم زفافي من منزل عائلتي ” .
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