شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "ملتقى زايد للكتاب الشباب" 12 ديسمبر والان مع التفاصيل

ينطلق "ملتقى زايد للكتاب الشباب"، في دورة أولى، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) القادم ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي: "ملتقى زايد للكتاب الشباب الذي ينظمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة يمثل منصة تسهم في تطوير الشباب والجيل الطالع وفتح آفاق أرحب أمام إبداعاتهم".

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وأضافت أنّ دعم المبدعين الشباب من الكتاب والمؤلفين ومختلف القطاعات الثقافية والإبداعية، يقع في صلب رؤية الوزارة ودورها المحوري، ترجمةً لرؤية الدولة في الاستثمار في الشباب وتعزيز استدامة التنمية بما يمثلونه من مستقبل مشرق للثقافة.

ويأتي الملتقى في إطار استراتيجية الاتحاد للاهتمام بالكاتب الشاب وتمكينه ودعمه واكتشاف قدراته الإبداعية، ويعد منصة مهمة لالتقاء الشباب مع النخب بهدف طرح الرؤى والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الحركة الأدبية و تؤثر إيجابياً على الانتاج الثقافي و الخدمات الثقافية التي تقدم للكاتب الشاب.

ويعمل الحدث على بث روح الثقافة وتنميتها لدى المجتمع الشبابي، وذلك من خلال جذب ورعاية المواهب الشابة وصقلها معرفياً و ثقافياً بما يقدمه من ندوات وأمسيات دورية يستضيف خلالها أعلام في الأدب و الشعر و الفن و المسرح.