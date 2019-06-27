جولة فنية لـ كاظم الساهر

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش النجم العراقي كاظم الساهر انتعاشة فنية كبيرة من خلال إحيائه حفلات في عدد من العواصم العربية.

وتعاقد الساهر حتى الان على عدة حفلات؛ أولها حفل في السعودية ضمن فعاليات “موسم جدة” المقررة اقامته يوم 17 من شهر يوليو، ويحيي بعدها 3 ليال متتابعة ضمن مهرجان “إهدنيات” في لبنان وتحديدا في أيام 26 ،27 ، 28 يوليو، وأيضا سيحيي 3 حفلات أخرى في لبنان ضمن مهرجان “بيت الدين”، وتحديدا في أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس. ويطير بعدها كاظم الساهر إلى الأردن ليحيي حفلين في عمان وتحديدا في 8 و 9 من شهر أغسطس، وبعدها يحيي ليلتين متتاليتين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ف 16 و17 من شهر أغسطس.

وكان كاظم الساهر طرح منذ عدة أيام أغنية جديدة بعنوان «متمردة»، من ألحانه وكلمات كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث يعود من خلال هذه الأغنية الى جمهوره العربي بعد غياب.