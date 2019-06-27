بيل كوسبي يطلب الاستئناف

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدم الممثل الأميركي بيل كوسبي، الذي يمضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة، بطلب استئناف لحكم الإدانة الصادر في حقه بتهمة الاعتداء على امرأة قبل 15 عاما.

وقال أندرو ويات، الناطق باسم الممثل، إن هذا الاستئناف “خطوة مهمة لضمان محاكمة كوسبي أمام محكمة عادلة ومحايدة”. وأضاف في بيان “الدستور يكفل هذا الحق لكوسبي ولكل أميركي، وهو متشوق لإحقاق العدالة في الاستئناف”.

وكان بيل كوسبي (81 عاما)، وهو من أبرز وجوه الشاشة الأميركية ولطالما جسد صورة الأب المثالي في أدواره، قد أدين في ابريل 2018 من جانب قاض في بنسلفانيا بتهمة تخدير أندريا كونستاند البالغة 46 عاما حاليا والاعتداء عليها.

وبقي كوسبي حتى سنوات قليلة من الرموز الأخلاقية في بلده، خصوصا بعد المسلسل الشهير «ذي كوسبي شو»، كما أنه كان من أبرز الناشطين في سبيل الحقوق المدنية للسود.