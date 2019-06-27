كاردي بي: حضرة القاضي.. أنا بريئة

متابعة بتجــــــــــرد: دفعت مغنية الراب الأميركية كاردي بي خلال جلسة داخل محكمة في نيويورك، الثلاثاء، ببراءتها من التهم الموجهة إليها على خلفية عراك في ملهى ليلي الصيف الماضي.
وقالت النجمة البالغة 26 عاما، أمام الحشد الذي أتى لحضور الجلسة في حي كوينز “غير مذنبة يا حضرة القاضي”.
ويأتي مثولها أمام المحكمة بعد أيام على توجيه لجنة قضائية كبيرة اتهامات جديدة إليها في القضية. وتوصّف الوثائق القضائية الاتهامات الـ14 الموجهة إلى المغنية، واسمها الحقيقي بيلكاليس ألمانزار.
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