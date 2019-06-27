إضافة مشهد محذوف إلى “المنتقمون”..

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت شركة والت ديزني إنها ستصدر نسخة معدلة من فيلمها “المنتقمون: لعبة النهاية”، تشمل مشهدا سبق حذفه من نسخة العرض الأولى، في تحرك قد يدفع فيلم أبطال مارفل الخارقين إلى تحطيم أرقام شباك التذاكر لأعلى الإيرادات على الإطلاق.

وحقق الفيلم إيرادات قدرت بنحو 2.75 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي منذ عرضه في أبريل، أي أقل بواقع 38 مليون دولار من فيلم الخيال العلمي “أفاتار” الذي عرض في 2009 والذي يحتل المركز الأولى كأعلى فيلم من حيث الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما، وفقا لموقع بوكس أوفيس موغو.

وقالت “ديزني” في بيان، ان النسخة المعدلة ستشمل المشهد المحذوف بالإضافة إلى مقدمة جديدة من أنتوني روسو أحد مخرجي الفيلم. وأضافت أن محبي الفيلم سيحصلون على ملصق خاص بالفيلم مع تذاكرهم.

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين في دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس، الذي يلعب دوره جوش برولين. والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل خلال عشر سنوات.